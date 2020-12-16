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Москва увеличит все социальные выплаты в 2021 году
Фото: «Вечерняя Москва»

Москва увеличит все социальные выплаты в 2021 году

Виктория Родимкина

Город

Все социальные выплаты в 2021 году будут проиндексированы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 16 декабря, на ежегодном отчете в Мосгордуме.

— С 1 января минимальный размер пенсий с городской доплатой будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей в месяц. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению, — сказал Сергей Собянин.

Кроме того, глава города уточнил, что вся социальная поддержка населения в 2021 году сохранится вне зависимости от экономической ситуации.

Столичный мэр сообщил, что город располагает самой разветвленной и мощной системой соцзащиты в стране. Она будет сохранена несмотря на любые проблемы и дефициты, передает слова Сергея Собянина РИА Новости.

Ранее власти Москвы оценили необходимость жестких локдаунов из-за пандемии.

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