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«Уровень юмора «Кривого зеркала»: Собчак высмеяла жену Петросяна
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

«Уровень юмора «Кривого зеркала»: Собчак высмеяла жену Петросяна

Анастасия Волоснова

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Юмор супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой высмеяла Ксения Собчак. Жена юмориста опубликовала в своем Instagram-аккаунте фото, где пошутила о своей схожести с черепахой Тортилой.

Брухуновой такой юмор показался смешным, но Ксения Собчак оказалась другого мнения. Телеведущая не смогла пройти мимо шутки супруги Петросяна и решила ее прокомментировать.

— Когда уровень юмора «Кривого зеркала» передался половым путем, — саркастически отметила Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Ранее супруга Петросяна впервые показала лицо их общего с юмористом сына.

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Ксения СобчакЕвгений Петросянжена
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