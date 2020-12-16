Около семи миллионов туристов посетили Москву в 2020 году

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Столицу в этом году посетили около семи миллионов туристов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время отчета в Мосгордуме в среду, 16 декабря.

— Хотя туристический поток сократился, в 2020 году Москву посетили порядка семи миллионов гостей, — сказал глава города.

Он уточнил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в городе продолжают функционировать все отрасли, передает агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, во время ежегодного отчета перед депутатами Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве, рассказал, как справляется с пандемией система здравоохранения города. Также столичный мэр рассказал, какая соцподдержка оказывается населению и как поддерживают городской бизнес.

Ранее глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк рассказал, что Москва подготовилась к потоку туристов на новогодние праздники.

Читайте также: Сергей Собянин рассказал, когда школы Москвы вернутся к очному обучению