Во Всемирном банке рассказали о влиянии вакцины от COVID на восстановление экономики РФ

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Масштабная вакцинация в РФ является одним из ключевых шагов для восстановления экономики страны, но это только часть комплексного плана. Такое мнение выразил директор представительства Всемирного банка в России Рено Селигманн в среду, 16 декабря.

По его словам, пандемия принесла большие человеческие потери как в мире, так и в России.

— Первый и ключевой эффект вакцинации — при условии ее безопасности и эффективности — это борьба с кризисом в здравоохранении и улучшение жизни многих людей, включая снятие ограничений для бизнесов и домохозяйств, — подчеркнул Селигманн.

Он отметил, что глобально вакцинация является ключевой частью пакета мера по восстановлению экономики. Он отметил, что в этой ситуации государству следует определить, на какие вызовы необходимо реагировать в данный момент.

Селигманн выделил три больших тренда: демография, климат и цифровизация. Именно в них, по его мнению, российской экономике «необходимы структурные изменения, чтобы обеспечить процветающее и устойчивое будущее». Он пояснил, что стране нужно повышать производительность, улучшать качество человеческого капитала (повышение стандартов и качества высшего образования для всего населения и улучшение уровня социальной защищенности. Также, по словам Селигманна, стоит вести борьбу с изменениями климата, передает РИА Новости.

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