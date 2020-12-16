Вакцинацию от коронавируса в России включат в календарь прививок

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинация от коронавируса в России будет занесена в календарь прививок. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

По данным пресс-службы правительства, глава кабмина поручил внести вакцинацию в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности до четверга, 17 декабря.

Также премьер поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации от ковида в регионах страны во время новогодних праздников.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19.

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