Вакцинацию от коронавируса в России включат в календарь прививок
Вакцинация от коронавируса в России будет занесена в календарь прививок. Соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.
По данным пресс-службы правительства, глава кабмина поручил внести вакцинацию в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям с учетом приоритетности до четверга, 17 декабря.
Также премьер поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко держать на личном контроле организацию работы пунктов вакцинации от ковида в регионах страны во время новогодних праздников.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что десять миллиардов рублей заложили в бюджет Москвы на закупку вакцины от COVID-19.
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