Россия и Сингапур обсудили перспективы возобновления авиасообщения

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Российская Федерация и Сингапур обсудили перспективы возобновления авиасообщения между странами. Об этом сообщили в Росавиации в среду, 16 декабря.

Отмечается, что 16 декабря прошла рабочая встреча первого заместителя министра транспорта РФ — руководителя Росавиации Александра Нерадько с чрезвычайным и полномочным послом Республики Сингапур в РФ Садасиваном Премджитом.

Уточняется, что стороны проинформировали друг друга о принимаемых в РФ и Сингапуре мерах по поэтапному выходу из режима противоэпидемических ограничений при восстановлении авиапассажирских перевозок.

Стороны договорились, что консультации по поэтапному возобновлению двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в обеих странах будут продолжены, передает РИА Новости.

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