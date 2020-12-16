Контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов усилили в Москве

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В преддверии новогодних праздников в Москве усилили контроль за соблюдением масочного режима и работой ресторанов. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в городе усилен контроль за работой кафе, ресторанов, баров и ночных клубов. Данная работа будет продолжена и в период новогодних праздников.

Ранее Данчиков заявил, что более 300 тысяч москвичей были оштрафованы за несоблюдение мер по коронавирусной инфекции. Он отметил, что с начала пандемии в Москве выявлено 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.

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