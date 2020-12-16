Главный тренер «Спартака» Тедеско покинет клуб после окончания сезона

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом. Об этом он сообщил в среду, 16 декабря, на пресс-конференции после игры с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Тедеско рассказал, что 15 декабря проинформировал президента «Спартака» Леонида Федуна о своем решении не продлевать контракт с красно-белыми.

— Это было самое трудное решение в моей карьере, — цитирует немецкого специалиста ТАСС.

Контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан до мая 2021 года. После окончания текущего розыгрыша Российской премьер-лиги (РПЛ) он покинет клуб

Напомним, что в центральном матче 19-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 3:1. Таким образом, «Зенит» ушел на зимний перерыв в качестве лидера чемпионата. В активе команды из Санкт-Петербурга 41 очко. «Спартак» находится на второй позиции с 35 баллами.

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