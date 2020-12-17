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Долги россиян по ипотеке приблизились к девяти триллионам рублей
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Долги россиян по ипотеке приблизились к девяти триллионам рублей

Татьяна Плотникова

Финансы

По состоянию на 1 ноября текущего года суммарная задолженность россиян по ипотечным кредитам достигла 8,88 триллиона рублей, следует из данных Банка России.

В сравнении с 2019 годом показатель увеличился на 22,1 процента. При этом 18,7 миллиарда рублей из общей суммы задолженности приходится на ипотечные кредиты в валюте, остальное — в рублях.

Объем просроченной задолженности зафиксирован на уровне 0,9 процента — 71,16 миллиона рублей (+11,1 процента к уровню 2019 года).

Вместе с тем показатели выдачи ипотечных кредитов демонстрируют рост: в октябре по сравнению с сентябрем объем кредитования вырос на 3,4 процента. Всего российские банки заключили 212 тысяч договоров на общую сумму 546,4 миллиарда рублей, это самый высокий уровень с 2009 года.

В общей структуре кредитных долгов россиян на ипотеку приходится около трети, в 2019 году — около 20 процентов. Средневзвешенная процентная ставка по жилищным займам в рублях за год снизилась с 9,4 до 7,3 процента, на первичном рынке она составляет 5,9 процента, на вторичном — восемь процентов, пишут «Известия».

Ранее стало известно, что москвичи полностью погасили образовавшиеся весной в пандемию долги за ЖКУ.

Читайте также: Просрочку на 630 миллионов рублей по автокредитам допустили россияне в октябре

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