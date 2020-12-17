Госдеп счел российских миротворцев в Карабахе дестабилизирующим фактором

Фото: state.gov/Госдепартамент США

Нахождение российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе создает угрозу дестабилизации в регионе. Об этом заявил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер.

В ответ на вопрос азербайджанского журналиста относительно возможного «противостояния российскому влиянию» в Карабахе представитель Госдепа выразил мнение, что «это является вызовом для всех вовлеченных сторон и государств».

Купер также заявил, что Соединенные Штаты уделяют повышенное внимание гуманитарной ситуации в регионе, о чем ранее говорил госсекретарь США Майкл Помпео, сообщает ТАСС.

Ранее в Министерстве обороны РФ заявили, что сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности. Все подразделения российских миротворческих сил в Карабахе выполняют задачи в штатном режиме как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня.

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