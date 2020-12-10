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Мэр Степанакерта заявил, что будет рад притоку россиян в Нагорный Карабах
Фото: mil.ru / Минобороны России

Мэр Степанакерта заявил, что будет рад притоку россиян в Нагорный Карабах

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики приветствуют возможность того, что как можно больше россиян захотят посетить регион после окончания боевых действий. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщил мэр Степанакерта Давид Саркисян.

По его словам, раньше в Нагорном Карабахе был целый городок, где жили граждане Российской Федерации. Саркисян добавил, что среди россиян немало тех, кто каждую зиму и лето приезжают в регион.

— Они прибывают одни или со своими семьями, иногда чтобы встретить Новый год или просто отдохнуть. Дай бог, чтобы и дальше так было, — цитирует мэра Степанакерта РИА Новости.

Напомним, 10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о подписании заявления с лидерами Азербайджана и РФ о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно соглашению, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора был развернут российский миротворческий контингент.

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