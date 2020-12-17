Ученые спрогнозировали падение числа болеющих COVID-19 в Москве

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Специалисты Санкт-Петербургского государственного университета создали математическую модель прогнозирования распространения коронавирусной инфекции, которая позволяет оценить дальнейшую динамику показателей пандемии.

Как рассказал заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПбГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров, модель предсказывает дальнейшее падение количества активно болеющих COVID-19 в Москве.

При этом ученый подчеркнул, что давать точный прогноз по дням чрезвычайно сложно, однако разработка экспертов показывает, что Москва прошла пик по количеству одновременно болеющих коронавирусом людей 15 декабря. По состоянию на тот день в столице было зарегистрировано 154 тысячи активных случаев инфекции, а 16 декабря показатель снизился до 153 тысяч.

В целом по России пик по количеству одновременно болеющих коронавирусом, согласно подсчетам специалистов, наступит 21–22 декабря. В Санкт-Петербурге он спрогнозирован на 16 или 17 декабря, пишут «Известия».

Ранее руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что в нашей стране разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавирусной инфекции в 17 научных учреждениях. Она также напомнила о том, что первые две российские вакцины от коронавируса уже зарегистрированы.

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