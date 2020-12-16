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Еще 76 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 76 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

В официальном Telegram-канале оперштаба напомнили, что при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций следует оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача.

Ранее начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков заявил, что власти Москвы не видят необходимости для ввода дополнительных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Данчиков также рассказал, что более 300 тысяч москвичей были оштрафованы за несоблюдение мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.

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