Власти Москвы не видят необходимости вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Власти Москвы не видят необходимости для ввода дополнительных ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 16 декабря, сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что всем юридическим лицам, предприятиям, кафе, ресторанам, барам и физическим лицам необходимо строго соблюдать установленные требования.

— Соблюдение этих требований дает нам возможность победить коронавирусную инфекцию и не принимать более серьезных ограничений, — заявил Данчиков.

Ранее Данчиков заявил, что более 300 тысяч москвичей были оштрафованы за несоблюдение мер по коронавирусной инфекции. Он отметил, что с начала пандемии в Москве выявлено 40 тысяч нарушений в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. В отношении 200 юридических лиц были приняты меры по приостановке деятельности.

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