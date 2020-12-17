Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 декабря

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В четверг, 17 декабря, погоду в столичном регионе будет определять атлантический циклон. Он принес оттепель и облачную погоду с небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве составит он нуля до двух градусов выше нуля, в Подмосковье ожидается от минус трех до плюс двух градусов.

Ветер прогнозируется юго-западный со скоростью от шести до 11 метров в секунду. Атмосферное давление снизится до 751 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха составит 80 процентов.

Содержание кислорода в приземных слоях атмосферы будет несколько ниже нормативных значений, сообщает портал «Метеоновости».

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал об изменении длительности времен года из-за глобального потепления.

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