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Названы самые популярные бьюти-услуги 2020 года
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Названы самые популярные бьюти-услуги 2020 года

Татьяна Плотникова

Общество

Наиболее востребованной услугой в области ухода за собой и красоты в 2020 году стала мужская стрижка. Об этом свидетельствуют сведения оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Второе место заняла женская стрижка с укладкой, замыкает тройку стрижка с покраской волос.

В целом по России средний чек за бьюти-услуги увеличился на десять процентов, до 1108 рублей. Вместе с тем жители страны стали на 20 процентов реже ходить в салоны красоты.

В Москве средний чек на бьюти-услуги вырос на семь процентов относительно уровня 2019 года, до 2800 рублей. Однако жители столицы стали втрое реже посещать салоны красоты. В Санкт-Петербурге средний чек составил 1860 рублей (плюс один процент), каждый четвертый житель города перестал ходить в салоны красоты.

Как указывают аналитики, в период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса салоны красоты закрылись, не все смогли восстановить деятельность. При этом часть сотрудников перешли в категорию самозанятых, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что больше всего интересовало пользователей интернета в 2020 году.

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