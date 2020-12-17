Емельянов и Рудковская объявили претендентов на премию «Новое Радио AWARDS»

Яна Рудковская, музыкальный продюсер / Фото: «Новое Радио»

В прямом эфире «Нового Радио» Роман Емельянов и Яна Рудковская объявили номинантов премии «Новое Радио AWARDS — 2021». Известные продюсеры дали старт экспертному голосованию, оценили шансы каждого артиста на успех и рассказали о своих фаворитах.

Претендентами на престижную награду в шести основных номинациях стали неоспоримые лидеры хит-парада «Нового Радио».

«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:

Zivert;

Полина Гагарина;

Елка;

MARUV;

Клава Кока;

Мари Краймбрери.

«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:

Дима Билан;

Макс Барских;

Тима Белорусских;

NILETTO;

JONY.

«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:

Little Big;

Artik & Asti;

Filatov & Karas;

CREAM SODA;

HammАli & Navai.

«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:

Zivert vs NILETTO «FLY 2»;

Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away»;

Клава Кока vs NILETTO «КРАШ»;

Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно»;

RSAC vs Елка «Не наговаривай».

«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:

ELMAN (проекты JONY, ANDRO, ELMAN);

Bahh Tee (проект Zhara Music);

Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Елка», Burito, «Звонкий»);

Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»);

BLACK STAR (проект «Клава Кока»).

«ПРОРЫВ ГОДА»:

Dabro;

Асия;

Intelligency;

Ramil';

Hensy.

Яна Рудковская, музыкальный продюсер:

— В шорт-листе я не увидела ни одного случайного артиста. Каждый из них действительно классно поработал в этом году. Я стала настоящей фанаткой дуэта Artik & Asti, когда побывала на их концерте. Zivert тоже очень крутая. Она стала лидером голосования прошлой премии, и я уверена, что ее высоко оценят опять. Все они — настоящие музыканты, а не просто маркетинговые проекты. Поэтому, кстати, если бы в списке оказался Моргенштерн, за него бы я голос не отдала. Хотя, конечно, он классный шоумен.

Выбирать победителей премии «Новое Радио AWARDS — 2021» будут и другие акулы российского шоу-бизнеса — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры. Их список пока держится в секрете.

Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:

— Мы специально не раскрываем имена экспертов, чтобы избежать даже намека на кумовство и чье-то влияние или вмешательство. Такой подход дает возможность получить главный приз именно тем, кто его действительно заслужил, а не просто дружит с кем нужно. В жюри входят более 30 авторитетных специалистов индустрии, и после подведения итогов мы обязательно раскроем их имена.

Слушатели радиостанции также смогут повлиять на результат, участвуя в голосовании на awards.newradio.ru и в соцсети «ВКонтакте», которое продлится до 18 января 2021 года.

Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж определят «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» будет объявлено с учетом статистики просмотров клипов в интернете.

Стало известно имя первого обладателя статуэтки в виде Золотой Сирены. «Новое Радио» вручит специальную награду «За вклад в развитие музыки» композитору Игорю Крутому.

Подведение итогов и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS» состоится 11 февраля 2021 года.

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