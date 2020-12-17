Емельянов и Рудковская объявили претендентов на премию «Новое Радио AWARDS»
В прямом эфире «Нового Радио» Роман Емельянов и Яна Рудковская объявили номинантов премии «Новое Радио AWARDS — 2021». Известные продюсеры дали старт экспертному голосованию, оценили шансы каждого артиста на успех и рассказали о своих фаворитах.
Претендентами на престижную награду в шести основных номинациях стали неоспоримые лидеры хит-парада «Нового Радио».
«ЛУЧШАЯ АРТИСТКА»:
Zivert;
Полина Гагарина;
Елка;
MARUV;
Клава Кока;
Мари Краймбрери.
«ЛУЧШИЙ АРТИСТ»:
Дима Билан;
Макс Барских;
Тима Белорусских;
NILETTO;
JONY.
«ЛУЧШАЯ ГРУППА»:
Little Big;
Artik & Asti;
Filatov & Karas;
CREAM SODA;
HammАli & Navai.
«ЛУЧШАЯ КОЛЛАБОРАЦИЯ»:
Zivert vs NILETTO «FLY 2»;
Filatov & Karas vs Deepest Blue «Give it Away»;
Клава Кока vs NILETTO «КРАШ»;
Rauf & Faik vs NILETTO «Если тебе будет грустно»;
RSAC vs Елка «Не наговаривай».
«ЛУЧШИЙ ПРОДЮСЕР»:
ELMAN (проекты JONY, ANDRO, ELMAN);
Bahh Tee (проект Zhara Music);
Velvet Music (проекты «Мари Краймбрери», «Елка», Burito, «Звонкий»);
Александр Кауфман (проект «Тима Белорусских»);
BLACK STAR (проект «Клава Кока»).
«ПРОРЫВ ГОДА»:
Dabro;
Асия;
Intelligency;
Ramil';
Hensy.
Яна Рудковская, музыкальный продюсер:
— В шорт-листе я не увидела ни одного случайного артиста. Каждый из них действительно классно поработал в этом году. Я стала настоящей фанаткой дуэта Artik & Asti, когда побывала на их концерте. Zivert тоже очень крутая. Она стала лидером голосования прошлой премии, и я уверена, что ее высоко оценят опять. Все они — настоящие музыканты, а не просто маркетинговые проекты. Поэтому, кстати, если бы в списке оказался Моргенштерн, за него бы я голос не отдала. Хотя, конечно, он классный шоумен.
Выбирать победителей премии «Новое Радио AWARDS — 2021» будут и другие акулы российского шоу-бизнеса — популярные исполнители, композиторы, поэты и продюсеры. Их список пока держится в секрете.
Роман Емельянов, генеральный продюсер «Нового Радио»:
— Мы специально не раскрываем имена экспертов, чтобы избежать даже намека на кумовство и чье-то влияние или вмешательство. Такой подход дает возможность получить главный приз именно тем, кто его действительно заслужил, а не просто дружит с кем нужно. В жюри входят более 30 авторитетных специалистов индустрии, и после подведения итогов мы обязательно раскроем их имена.
Слушатели радиостанции также смогут повлиять на результат, участвуя в голосовании на awards.newradio.ru и в соцсети «ВКонтакте», которое продлится до 18 января 2021 года.
Представители ведущих отечественных звукозаписывающих лейблов на основании консолидированных данных тиражей и онлайн-продаж определят «Лучший сингл» и «Лучший альбом». «Лучшее видео» будет объявлено с учетом статистики просмотров клипов в интернете.
Стало известно имя первого обладателя статуэтки в виде Золотой Сирены. «Новое Радио» вручит специальную награду «За вклад в развитие музыки» композитору Игорю Крутому.
Подведение итогов и церемония вручения премии «Новое Радио AWARDS» состоится 11 февраля 2021 года.
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