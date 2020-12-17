Эксперт оценил заявление Путина о том, что Россия «слезает с нефтяной иглы»

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Россия действительно начала меньше полагаться на нефть, причем по ряду серьезных причин. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» выразил профессор экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Бузгалин.

Ранее на ежегодной большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что 70 процентов бюджета страны формируется не за счет нефтегазовых доходов. Это говорит о том, что российская экономика «слезает с нефтяной иглы», считает глава государства.

Опрошенный «ВМ» эксперт согласился с заявлением президента и назвал несколько факторов, подтверждающих такую тенденцию.

Александр Бузгалин, профессор МГУ / Фото: youtube.com / Концептуал ТВ

— Во-первых, цены на нефть. Стоимость барреля долгое время оставалась на низком уровне. Соответственно, продажа нефти давала меньшую выручку. Это и привело к сокращению нефтяных доходов. Во-вторых, развивается военно-промышленный комплекс. Продажа техники и другой продукции из этого сектора приносит ощутимый доход. В-третьих, есть позитивная динамика в аграрном секторе. Были предприняты существенные меры по поддержке отечественного производителя и внедрению плановой экономики. Мы наблюдали устойчивый рост в сельском хозяйстве, — пояснил Бузгалин.

Он также отметил, что отдельный вклад вносит «развитие посредничества» — сферы торговли, а также финансовых и риелторских услуг.

Помимо прочего, профессор считает, что экономике всей страны серьезно помогает социальная сфера Москвы. Кроме того, не последнюю роль в этом сыграли столичные наука, образование, фармакология и здравоохранение, заключил собеседник «ВМ».

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