Валерий Меладзе отказался от участия в новогодних шоу

Фото: youtube.com / Юрий Костин

Российский продюсер Иосиф Пригожин подтвердил, что в грядущие праздники зрители не увидят впраздничных передачах певца Валерия Меладзе. Ранее артист призвал всех коллег по сцене бойкотировать участие в новогодних телепрограммах.

— Мне кажется, он просто был неправильно понят, когда призывал всех бойкотировать эти съемки, — попытался встать на сторону певца Иосиф Пригожин.

Однако многие другие звезды с охотой приняли приглашение на съемки. Отличием от классического процесса стало то, что все участники сдавали тест на COVID-19. По словам Иосифа Пригожина, перед съемками у каждого артиста измеряли температуру.

Продюсер добавил, что у многих артистов накопилось немало претензий к новогодним шоу. Среди них то, что в праздничных программах из года в год выступают одни и те же звезды. Пригожин подчеркнул, что было бы здорово увидеть в новогодних программах молодых исполнителей, сообщает Sobesednik.ru.

— Посмотрите, какая прекрасная коллаборация получилась у Николая Баскова с Даней Милохиным! Единственное, я против мата. У Моргенштерна, кстати, очень крутая музыка, он креативный парень, — заявил продюсер.

Он добавил, что если исключить ненормативную лексику из песен исполнителей, то хуже не станет, а будет только лучше.

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