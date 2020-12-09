Любовь Успенская отказалась от участия в новогодних программах

Фото: instagram.com/uspenskayalubov_official

Российская певица Любовь Успенская заявила, что в 2020 году не планирует участвовать в съемках новогодних шоу.

Отказ от мероприятий шансонье объяснила тем, что боится заболеть коронавирусной инфекцией. Она отметила, что не бойкотирует новогодние мероприятия, просто опасается за свое здоровье, а также за здоровье родных и близких.

Однако Успенская пояснила, что уже снялась в нескольких новогодних программах, сообщает Стерлеград. Например, артистка появится в праздничном выпуске шоу «Угадай мелодию». Успенская также подчеркнула, что хочет сниматься только в тех передачах, которые ей нравятся.

Ранее певица Любовь Успенская, чьи непростые отношения с дочерью активно обсуждаются в СМИ, разместила фото наследницы в соцсетях, сделав под ним трогательную подпись.

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