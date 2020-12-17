Мэр Москвы назвал обладателей грантов в сфере культуры и искусства 2020 года

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» назвал обладателей грантов в сфере культуры и искусства 2020 года.

По его словам, заявки и записи выступлений на конкурс отправили более 1,5 тысячи жителей столицы. Жюри отобрало 99 лауреатов.

Сергей Собянин рассказал о нескольких победителях. Например, Алина Серебрякова занимается современной хореографией с лучшими педагогами России и Европы. В 14 лет она уже является обладательницей 29 гран-при различных конкурсов. Диляра Калимуллина хочет стать оперной певицей. Никита Александров играет на баяне и изучает историю искусств. Он мечтает стать учителем.

За особые достижения жюри присудило Гран-при девятилетней Полине Юдиной. Всего за несколько лет она освоила игру на органе и фортепиано.

Сергей Собянин поздравил обладателей грантов. Мэр Москвы пожелал им больших успехов и новых побед.

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