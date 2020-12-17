Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Мэр Москвы назвал обладателей грантов в сфере культуры и искусства 2020 года
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы назвал обладателей грантов в сфере культуры и искусства 2020 года

Кирилл Николаев

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» назвал обладателей грантов в сфере культуры и искусства 2020 года.

По его словам, заявки и записи выступлений на конкурс отправили более 1,5 тысячи жителей столицы. Жюри отобрало 99 лауреатов.

Сергей Собянин рассказал о нескольких победителях. Например, Алина Серебрякова занимается современной хореографией с лучшими педагогами России и Европы. В 14 лет она уже является обладательницей 29 гран-при различных конкурсов. Диляра Калимуллина хочет стать оперной певицей. Никита Александров играет на баяне и изучает историю искусств. Он мечтает стать учителем.

За особые достижения жюри присудило Гран-при девятилетней Полине Юдиной. Всего за несколько лет она освоила игру на органе и фортепиано.

Сергей Собянин поздравил обладателей грантов. Мэр Москвы пожелал им больших успехов и новых побед.

Читайте также: Сергей Собянин подписал постановление об изменении цен на проезд с января 2021 года

творческие грантыМоскваСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте