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Власти Москвы опровергли информацию о закрытии МФЦ из-за коронавируса
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы опровергли информацию о закрытии МФЦ из-за коронавируса

Ростислав Зубков

Город

Столичные многофункциональные центры «Мои документы» работают штатно и без сбоев. Об этом «Вечерней Москве» заявили в центрах госуслуг и департаменте труда и социальной защиты населения столицы, комментируя жалобу на деятельность МФЦ.

Ранее на пресс-конференции президента России Владимира Путина волонтер Саша Печенегин сказал главе государства, что некоторые москвичи не успели подать заявления на выплаты из-за закрытия МФЦ. По словам молодого человека, центры перестали оказывать услуги в условиях пандемии коронавируса.

Собеседники «ВМ» назвали заявление волонтера некорректным и пояснили, что МФЦ не закрывались, но перешли на оказание онлайн-услуг в дистанционном формате.

— В период режима повышенной готовности подача заявлений на региональные выплаты в сфере социальной защиты населения города Москвы осуществлялась исключительно в электронной форме с использованием официального сайта мэра и правительства Москвы mos.ru. Проблем с подачей электронных заявлений не было, — подчеркнули в ведомстве и центрах госуслуг.

По их данным, на сегодняшний день, как и во время первой волны пандемии COVID-19 весной, «Мои документы» работают штатно, но на территории центров нужно соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.

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Центры госуслуг Москвыуслуги МФЦМосква
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