Роспотребнадзор проверил меры профилактики COVID-19 в фитнес-клубе в ТиНАО

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поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, д. 3А, стр. 2 Карта всех событий

В ТиНАО сотрудники Роспотребнадзора организовали проверку фитнес-клуба на соблюдение профилактических мер против COVID-19. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщила главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Оксана Панова.

Проверку провели после полученной жалобы на фитнес-клуб, который находится по адресу поселение Московский, город Московский, ул. Солнечная, д. 3а, стр. 2.

— Лабораторно-инструментальный контроль был проведен силами ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Москве» с целью проведения исследований воды, воздуха и смывов с объектов окружающей среды. В ходе осмотра установлено, что администрацией фитнес-клуба в полном объеме соблюдаются мероприятия, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции, — рассказала агентству городских новостей «Москва» Оксана Панова.

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