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«Лайт-вакцину» от COVID-19 будут поставлять за рубеж

«Лайт-вакцину» от COVID-19 будут поставлять за рубеж

Кирилл Николаев

Здоровье

«Лайт-вакцину» от коронавирусной инфекции будут поставлять за рубеж. Об этом в четверг, 17 декабря, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, граждан РФ, как и планировалось, будут прививать двумя компонентами вакцины, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что специалисты Центра имени Гамалеи хотят создать «лайт-вакцину» с одним уколом и более коротким периодом выработки антител.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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