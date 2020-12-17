Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в трех детских центрах Москвы

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Автозаводская улица, 18 Карта всех событий

Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили нарушения мер профилактики коронавируса в трех детских развлекательных центрах Москвы. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Нарушение мер профилактики выявили в детских центрах, которые находятся в ТЦ «Ривьера», «Калейдоскоп» и «Капитолий».

Сообщается, что в одном из них выявили нарушения дезинфекции, а также не проводится замер температуры посетителей. Во втором нарушены правила дезинфекции, а в третьем не соблюдают правила социального дистанцирования.

— В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих санитарно-эпидемиологические требования на объектах массового сосредоточения людей в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, возбуждены административные производства, — сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

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