Французские ученые рассказали, где больше шансов заразиться COVID-19
Риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте гораздо меньше, чем в баре или спортзале. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили эксперты из Института Пастера во Франции.
— К такому выводу эксперты из Института Пастера пришли, проведя опросы и интервью с более 29 тысяч человек, которые заразились в октябре и ноябре, — пишет Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале о французском исследовании.
Ранее сообщалось о проверке Роспотребнадзора мер профилактики коронавируса в одном из фитнес-клубов ТиНАО.
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