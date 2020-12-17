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Французские ученые рассказали, где больше шансов заразиться COVID-19
Ситуация в Москве 7 апреля в связи с режимом самоизоляции / Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Французские ученые рассказали, где больше шансов заразиться COVID-19

Никита Абрамов

Наука

Риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте гораздо меньше, чем в баре или спортзале. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили эксперты из Института Пастера во Франции.

— К такому выводу эксперты из Института Пастера пришли, проведя опросы и интервью с более 29 тысяч человек, которые заразились в октябре и ноябре, — пишет Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале о французском исследовании.

Ранее сообщалось о проверке Роспотребнадзора мер профилактики коронавируса в одном из фитнес-клубов ТиНАО.

Читайте также: Нарушения мер профилактики COVID-19 выявили в трех детских центрах Москвы

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