Французские ученые рассказали, где больше шансов заразиться COVID-19

Ситуация в Москве 7 апреля в связи с режимом самоизоляции / Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Риск заразиться коронавирусом в общественном транспорте гораздо меньше, чем в баре или спортзале. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили эксперты из Института Пастера во Франции.

— К такому выводу эксперты из Института Пастера пришли, проведя опросы и интервью с более 29 тысяч человек, которые заразились в октябре и ноябре, — пишет Департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале о французском исследовании.

Ранее сообщалось о проверке Роспотребнадзора мер профилактики коронавируса в одном из фитнес-клубов ТиНАО.

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