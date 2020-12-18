РУСАДА анонсировало изменения после вердикта CAS

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Операционная деятельность Российского антидопингового агентства подвергнется изменениям после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно спора со Всемирным антидопинговым агентством. Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя РУСАДА Михаил Буханов.

Как отметил Буханов, российскую сторону признали не соответствующей критериям, в связи с этим операционная деятельность РУСАДА подвергнется определенным изменениям. По данному вопросу пройдут консультации со Всемирным антидопинговым агентством, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что представители российской власти не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Соответствующее решение в четверг, 17 декабря, принял Спортивный арбитражный суд по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Помимо этого, приняты запрет на подачу заявок на проведение основных турниров и штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.

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