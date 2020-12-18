Онлайн-раскраску для детей представит Музей Победы 

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы опубликует новый раздел с онлайн-раскрасками для самых маленьких любителей истории.

Первый выпуск под названием «По следам фронтовой собаки» будет посвящен четвероногим героям Великой Отечественной войны. В журнале представят восемь разворотов с главными героями одноименного квеста музея: Мухтаром, Диной и другими собаками-героями.

Ребята смогут не только раскрашивать картинки в свое удовольствие, но и немного узнать том, как четвероногие санитары спасали раненых на поле боя. Как собаки-диверсанты участвовали в рельсовой войне, помогали разведчикам, подрывали поезда, работали связистами и многое другое.

Раскраска сделана в формате журнала, который можно скачать и распечатать на принтере. Планируется, что новые выпуски журналов-раскрасок будут публиковаться на сайте раз в два месяца и будут посвящены уникальным экспонатам музея.

Ранее стало известно, что москвич передал Музею Победы уникальный фронтовой альбом своего деда.

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