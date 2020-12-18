Россия не сможет провести ЧМ-2021 по хоккею вместо Белоруссии

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Россия не сможет принять на себя обязанности Белоруссии по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 года из-за вердикта Спортивного арбитражного суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Об этом говорится в пресс-релизе Международной федерации хоккея.

В федерации подчеркнули, что пока не обсуждали предложения России принять участие в проведении чемпионата мира 2021 года, однако решение суда «закрывает дверь для любой возможности проведения чемпионата мира среди взрослых в России в ближайшие два года».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш предлагал перенести турнира в другую страну в связи с протестами в Белоруссии после выборов главы государства, одним из вероятных вариантов переноса турнира была Россия.

Ранее стало известно, что представители российской власти не смогут посещать Олимпийские и Паралимпийские игры в течение двух лет. Соответствующее решение в четверг, 17 декабря, принял Спортивный арбитражный суд по спору между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством.

Помимо этого принят запрет на подачу заявок на проведение основных турниров и штраф в качестве компенсации расходов WADA. Обе стороны разбирательств заявили, что не в полной мере удовлетворены вынесенным решением.

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