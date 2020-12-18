Twitter нашел способ защитить аккаунты умерших пользователей
Администрация социальной сети Twitter объявила о решении помечать ботов и защищать аккаунты умерших людей.
В компании решили, что «если неясно, что аккаунты автоматизированы», необходимо особым образом отмечать аккаунты умерших. С этой целью создан особый, «мемориальный», тип аккаунта, сообщает РИА Новости.
Ранее администрация Twitter решила удалять фейки о вакцинах от коронавируса.
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