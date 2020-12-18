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Twitter нашел способ защитить аккаунты умерших пользователей
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Twitter нашел способ защитить аккаунты умерших пользователей

Татьяна Плотникова

Общество

Администрация социальной сети Twitter объявила о решении помечать ботов и защищать аккаунты умерших людей.

В компании решили, что «если неясно, что аккаунты автоматизированы», необходимо особым образом отмечать аккаунты умерших. С этой целью создан особый, «мемориальный», тип аккаунта, сообщает РИА Новости.

Ранее администрация Twitter решила удалять фейки о вакцинах от коронавируса.

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