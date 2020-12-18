СМИ: Microsoft рассказала о хакерской атаке на свои продукты

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Продукты корпорации Microsoft были заражены в результате массовой хакерской атаки в США. Об этом заявили источники в компании.

Как уточняет источник, заражение произошло в результате серии кибератак, использовавших программное обеспечение фирмы SolarWinds. После первичного заражения продукты Microsoft использовались для взлома других объектов.

В Соединенных Штатах заявили, что главными целями атаки были правительственные учреждения, включая министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, Госдепартамент, сообщает Reuters.

Ранее в Кремле призвали США «не обвинять во всем русских» после слухов о хакерских атаках.

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