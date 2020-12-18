Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
СМИ: Microsoft рассказала о хакерской атаке на свои продукты
Фото: pexels.com/Digital Buggu

СМИ: Microsoft рассказала о хакерской атаке на свои продукты

Татьяна Плотникова

Общество

Продукты корпорации Microsoft были заражены в результате массовой хакерской атаки в США. Об этом заявили источники в компании.

Как уточняет источник, заражение произошло в результате серии кибератак, использовавших программное обеспечение фирмы SolarWinds. После первичного заражения продукты Microsoft использовались для взлома других объектов.

В Соединенных Штатах заявили, что главными целями атаки были правительственные учреждения, включая министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, Госдепартамент, сообщает Reuters.

Ранее в Кремле призвали США «не обвинять во всем русских» после слухов о хакерских атаках.

Читайте также: «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Кого обвиняли в шпионаже за последние годы

хакерывзлом в интернетеСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Андрей Павлов
Андрей Павлов

Кризис пережили благодаря льготам

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Цвет настроения — белый

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Спасите меня от себя, наденьте маску

Все мнения
О проекте