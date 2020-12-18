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Microsoft опровергла сообщения о хакерском взломе
Фото: pixabay.com/

Microsoft опровергла сообщения о хакерском взломе

Татьяна Плотникова

Общество

В американской корпорации Microsoft опровергают сообщения средств массовой информации о хакерском взломе и заражении продуктов компании в результате кибератаки.

Как утверждают в корпорации, продукты Microsoft не пострадали в результате каких-либо недобросовестных действий третьих лиц. Президент компании Брэд Смит объявил, что подтверждений кибератаки нет.

— Мы хотим заверить наших клиентов, что мы не обнаружили каких-либо уязвимостей наших продуктов или облачных сервисов в рамках этих расследований, —цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Ранее в США заявили, что главными целями кибератаки были правительственные учреждения, включая министерства обороны, финансов, внутренней безопасности и торговли, Госдепартамент.

Вслед за этим в Кремле призвали Вашингтон «не обвинять во всем русских» после слухов о хакерских атаках.

Читайте также: СМИ: Microsoft рассказала о хакерской атаке на свои продукты

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