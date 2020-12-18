Порядка 10 тысяч писем доставили в московскую усадьбу Деда Мороза
Около 10 тысяч писем доставлено в столичную усадьбу Деда Мороза в рамках новогодней акции Мосгорпарка, которая началась месяц назад. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что акция проходит третий год подряд в парках города.
— В этом сезоне — совместно с московской усадьбой Деда Мороза. Новогодняя парковая почта начала свою работу 18 ноября, за прошедшее время почти 10 тысяч писем получил сказочник, — рассказали в пресс-службе.
Письма собирает снеговик-почтовик на специально оборудованном автобусе. В 2020 году письмо волшебнику также можно написать в электронном виде по ссылке.
На данный момент горожане прислали уже 1 392 письма, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, письмо сказочнику можно отправить и через отделение Почты России по адресу 109472, Москва, Кузьминский лес, в московскую усадьбу Деда Мороза.
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