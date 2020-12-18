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Названы три страны, полностью соответствующие критериям по коронавирусу
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Названы три страны, полностью соответствующие критериям по коронавирусу

Ростислав Зубков

Туризм

Все показатели оценки ситуации по коронавирусу соответствуют норме лишь в трех странах мира. Авиасообщение России при этом открыто с 16 государствами, заявили в Роспотребнадзоре.

Надзорное ведомство оценивает эпидемиологическую обстановку, анализируя показатели заболеваемости ковидом в той или иной стране за последние две недели. Также во внимание принимаются среднесуточные темпы прироста зараженных и объемы тестирования на инфекцию. Считается, что коэффициент распространения COVID-19 должен быть меньше единицы.

— Всем критериям, по состоянию на 13.12.2020, эпидемиологическая обстановка соответствует только в Сейшельских островах, Танзании и Эфиопии, по двум из трех критериев — в Киргизии, Египте, Кубе и Мальдивах, одному из трех — в Великобритании, ОАЭ, Республике Корея, Сербии, Японии, — указано в релизе на сайте Роспотребнадзора.

В организации уточнили, что при этом РФ возобновила полеты с 16 странами. В их число вошли: Турция, Великобритания, Танзания, Швейцария, ОАЭ, Мальдивы, Египет, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Южная Корея, Сербия, Куба, Япония, Сейшельские Острова и Эфиопия.

Отмечается, что в большинстве стран мира, включая европейские, на данный момент наблюдается осложнение эпидситуации.

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