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Определены финалисты премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Определены финалисты премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды

Юлия Ямпольская

Город

В столице наградили победителей премии правительства Москвы в области охраны окружающей среды, а также премии правительства города за лучший проект комплексного благоустройства природных и озелененных территорий. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Уточняется, что впервые за всю историю премий церемония награждения прошла в дистанционном формате.

Премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды, направленная на развитие экологических практик и привлечение внимания к экологическим вызовам, проводится с 2003 года. В 2020 году жюри рассмотрело 86 работ. Отмечается, что 31 из них вышла в финал конкурса, передает агентство городских новостей «Москва».

Члены жюри, председателем которого является руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, отметили актуальность представленных работ, энергетическую и экологическую эффективность предложенных проектов, а также инновационный подход и желание улучшить окружающую среду.

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