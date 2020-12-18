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Реставрацию Дома Наркомфина в Москве назвали главным архитектурным событием года
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Реставрацию Дома Наркомфина в Москве назвали главным архитектурным событием года

Юлия Ямпольская

Город
Россия, Москва, Новинский бульвар, 25к1 Карта всех событий

Главным архитектурным проектом 2020 года стала реставрация Дома Наркомфина, которая завершилась летом в столице. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Здание выбрали в результате опроса, проведенного при подготовке конференции «Комфортный город — 2020. В поисках новой гравитации».

Уточняется, что также значимыми событиями для отрасли профессиональное сообщество посчитало конкурс по разработке архитектурного облика станций метро, утверждение проекта реконструкции Павелецкого вокзала и городской конфликт вокруг Бадаевского завода.

В опросе также были представлены проекты реставрации Дворца пионеров, согласование проекта реконструкции Московского дворца молодежи и начало реализации проекта штаб-квартиры «Яндекса».

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, реставрация дома стала хорошим примером того, как здание может поменяться при слаженной работе специалистов.

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опросархитектура и строительствоМосква
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