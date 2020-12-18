Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 35 Карта всех событий

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на севере Москвы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 35.

На данный момент перекрыты две полосы, движение в сторону центра затруднено на два километра.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в столице произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После ДТП движение в сторону области перенесли в правый ряд.

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