Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 35 Карта всех событий
ДТП с участием четырех автомобилей произошло на севере Москвы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.
Уточняется, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 35.
На данный момент перекрыты две полосы, движение в сторону центра затруднено на два километра.
Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в столице произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После ДТП движение в сторону области перенесли в правый ряд.
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