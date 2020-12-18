Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение на Ленинградском проспекте затруднено из-за ДТП с четырьмя автомобилями

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 35 Карта всех событий

ДТП с участием четырех автомобилей произошло на севере Москвы. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел на Ленинградском проспекте в районе дома 35.

На данный момент перекрыты две полосы, движение в сторону центра затруднено на два километра.

Ранее сообщалось, что на Варшавском шоссе в столице произошло столкновение трех грузовых автомобилей. После ДТП движение в сторону области перенесли в правый ряд.

Читайте также: Три человека пострадали в аварии с машиной скорой помощи в Москве

движение ограниченоМоскваДТП
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Русская мафия угрожает миру

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

В тыквенном супе нашли расизм

Ирина Ирбитская
Ирина Ирбитская

Цифровая столица страны

Все мнения
О проекте