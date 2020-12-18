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Народный календарь. Чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Народный календарь. Чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Василий Плиткин

Общество

В народном календаре 19 декабря назвали в честь Николая Чудотворца — Никола Зимний. В этот день вспоминают святого и соблюдают ряд запретов. Например, в этот день нельзя давать взаймы, иначе год не будет денег. Запрещается есть мясо и яйца, заниматься домашней работой, шить и стирать. Считалось, что в пост и праздник работать нельзя, иначе в будущем все будет рваться и ломаться.

Наши предки считали, что в этот день нельзя грустить, поскольку негативные эмоции приведут к морозам. На Николу люди старались помириться, устраивали посиделки. Они верили, что Никола приходит на землю в образе седого старика и совершает чудеса. Николаю Угоднику молились об изменении судьбы, о здоровье и о счастливом замужестве.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать в день Николая Чудотворца, 19 декабря

Приметы погоды гласили, что если вы видите иней, то в будущем году уродится овес. Сколько на Николая снега выпадет, столько травы весной будет.

19 декабря в России отмечается День военной контрразведки и День риелтора. Профессиональный праздник отмечают в России также снабженцы.

37 лет назад в Рио-де-Жанейро совершена «кража века»: из здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена золотая статуэтка Ники. Вместо нее было решено учредить новый футбольный трофей — Кубок мира ФИФА.

В этот день родились генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, певица Эдит Пиаф, актриса и художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, музыкант Владимир Кристовский.

Именины отмечают Максим и Николай.

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