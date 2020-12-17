Народный календарь. Кому нельзя мыть голову 18 декабря

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В эту пятницу, 18 декабря, православные христиане чтут память святого Саввы. В народе он носит название Саввин день, в этот день нельзя было ходить в гости и мыть голову беременным женщинам. Считалось, что у будущего ребенка будет плохая память. Если мать не последует правилу.

Кроме того, в этот день нельзя ругаться тем, у кого есть лошади, потому что это негативно повлияет на животных. Однако если в этот день парень посватается, то их совместная жизнь с девушкой будет очень счастливой.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Кому нельзя мыть голову 18 декабря.mp4

Приметы погоды гласили, что если вы увидите белок, то грядет оттепель. Пение снегиря предвещает вьюгу и снежные заносы.

В эту пятницу отмечаются День работников органов ЗАГСа в России и Международный день мигранта.

В этот день 187 лет назад был впервые публично исполнен новый гимн России — «Боже, царя храни!». 155 лет назад вступила в силу отменяющая рабство 13-я поправка к Конституции США.

В этот день родились российский актер, клоун Юрий Никулин, кинорежиссеры Евгений Ташков и Стивен Спилберг, актеры Игорь Скляр и Брэд Питт, а также журналист Алексей Венедиктов.

Именины отмечают Сергей, Илья, Геннадий, Захар.

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