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Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Власти Москвы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00

Кирилл Николаев

Власть

Все кафе и рестораны в Москве в период распространения коронавирусной инфекции должны закрываться в 23:00. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По его словам, к 23:00 все посетители должны покинуть места общественного питания. Он отметил, что каких-либо других нововведений по работе кафе и ресторанов в Москве нет, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин на фоне пандемии ввел ограничения на работу ресторанов, кафе, клубов и баров. Им запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00. Это не относится к сервисам доставки и торговле навынос. В новогоднюю ночь заведения также будут закрыты. Такие меры призваны прекратить распространение коронавируса в городе.

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Читайте также: Алексей Немерюк: Рестораторы Москвы с пониманием относятся к ограничениям

кафе и рестораныМосквакоронавирус
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