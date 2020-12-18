Советник главы НКР сообщил, когда пройдет новый обмен пленными между Ереваном и Баку

Фото:facebook.com / Минобороны Армении

Новый обмен пленными между Арменией и Азербайджаном состоится в ближайшее время. Об этом в пятницу, 18 декабря, рассказал советник президента Нагорно-Карабахской республики по вопросам внешней политики Давид Бабаян.

Он выразил надежду, что Ереван и Баку обменяются пленными уже до конца текущей недели. Бабаян отметил, что большинство граждан Армении, которые были переданы Азербайджаном в рамках первого обмена на текущей неделе, имеют серьезные проблемы со здоровьем, сообщает РИА Новости.

Процесс обмена пленными и заложниками начался между Баку и Ереваном с понедельника, 14 декабря. Переговоры об обмене удерживаемых лиц проходили при участии российских миротворческих сил и ряда международных организаций. Стороны договорились обмениваться людьми по принципу «всех на всех».

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