Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется похолодание
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется похолодание

Никита Абрамов

Город

Понижение температуры воздуха в Москве ожидается только со вторника, 22 декабря. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В субботу, 19 декабря, ожидается снег. Температура ночью составит 3–5 градусов мороза, днем — 2–4 градусов мороза.

— День зимнего солнцестояния — это самый короткий день. Еще 19 декабря известен как день Николая Угодника, когда наступают никольские морозы. Но и 19 декабря, и 21 декабря будут незначительно низкие температуры, отрицательные значения, но выше климатической нормы, — цитирует Интерфакс научного руководителя.

По словам Вильфанда, на юге и юго-западе столицы снега будет меньше, чем в других районах.

Со вторника, 22 декабря, начнется похолодание. Ночью температура в Москве будет опускать до 7–9 градусов мороза, а днем будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза.

Представитель Гидрометцентра отметил, что данная температура соответствует климатической норме декабря.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обработали от гололеда почти 14 тысяч километров дорог.

Читайте также: «Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе из-за гололедицы и снега

погода в Москвегололедснег
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте