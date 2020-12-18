Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется похолодание

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Понижение температуры воздуха в Москве ожидается только со вторника, 22 декабря. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

В субботу, 19 декабря, ожидается снег. Температура ночью составит 3–5 градусов мороза, днем — 2–4 градусов мороза.

— День зимнего солнцестояния — это самый короткий день. Еще 19 декабря известен как день Николая Угодника, когда наступают никольские морозы. Но и 19 декабря, и 21 декабря будут незначительно низкие температуры, отрицательные значения, но выше климатической нормы, — цитирует Интерфакс научного руководителя.

По словам Вильфанда, на юге и юго-западе столицы снега будет меньше, чем в других районах.

Со вторника, 22 декабря, начнется похолодание. Ночью температура в Москве будет опускать до 7–9 градусов мороза, а днем будет колебаться от 3 до 9 градусов мороза.

Представитель Гидрометцентра отметил, что данная температура соответствует климатической норме декабря.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье обработали от гололеда почти 14 тысяч километров дорог.

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