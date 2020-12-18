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Почти 14 тысяч километров дорог обработали от гололеда в Подмосковье
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Почти 14 тысяч километров дорог обработали от гололеда в Подмосковье

Елена Плешивцева

Транспорт

Почти 14 тысяч километров дорог обработали от гололеда в Подмосковье за прошедшую ночь, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

— На дорожной сети работали 1179 рабочих и 918 единиц специализированной техники. Дорожные службы готовы к оперативному реагированию на изменение погодных условий, при необходимости они проведут превентивную обработку дорог, чтобы предотвратить появление скользкости, — уточнил руководитель ведомства Алексей Гержик.

Для обеспечения безопасности дорожного движения работы провели на дорогах с интенсивным движением, крутых поворотах, спусках и подъемах, а также на подъездах к социально значимым объектам, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин напомнил автолюбителям, что в зимнее время особое внимание нужно уделять аккумулятору, в беседе с Nation News.

— Если ему больше трех-пяти лет или он переживал критический разряд и вы его «прикуривали», тогда его лучше заменить. Он потерял значительную часть мощности, на такую батарею полагаться нельзя, — рекомендует Шапарин.

Также зимой эксперт советует правильно выбирать машинное масло, учитывая его вязкость.

Ранее Newinform рассказал, что в Сочи создали специальную группу транспортной логистики. Ее задача — обеспечить во время зимнего курортного сезона удобное передвижение туристов на автомобилях в регионе.

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