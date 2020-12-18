Петр Бирюков рассказал о завершении ремонта первой половины Большого Каменного моста

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт первой половины Большого Каменного моста. Об этом в пятницу, 18 декабря, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

По его словам, движение по обновленной части моста будет открыто в ближайшие выходные. Специалисты выполнили колоссальный объем работ. Монтаж балок, на которые опирается железобетонная плита проезжей части и тротуара, проводился на площади более 400 квадратных метров. Также на объекте ведется большой объем реставрационных работ.

Бирюков отметил, что на мосту нанесена временная дорожная разметка. Постоянная появится после завершения всех работ. Заместитель мэра напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировался с момента постройки в 1938 году. Проведение капитального ремонта позволит увеличить несущую способность сооружения — это значительно повысит срок службы.

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