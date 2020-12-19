Преступник открыл огонь по полицейским в подмосковном Егорьевске
В подмосковном Егорьевске преступник начал стрелять по сотрудникам полиции, которые пытались его задержать.
Уточняется, что 38-летний Евгений Мун находился под подпиской о невыезде на Дальнем Востоке по делу о торговле наркотиками. Но мужчина решил поехать в Московскую область. Полицейские последовали за злоумышленником.
Начальник отдела ОНК УМВД по Петропавловску-Камчатскому прибыл в Егорьевск, сотрудники правоохранительных органов нашли Муна и попытались его задержать, но он отказался сдаваться. Вместо этого мужчина начал отстреливаться от полицейских.
Одна из пуль попала в нагрудный карман правоохранителя — от гибели его спасли только наручники, в которых застряла пуля.
В настоящее время на месте происшествия работает полиция, сам злоумышленник был найден мертвым, сообщает РЕН ТВ.
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