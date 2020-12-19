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Преступник открыл огонь по полицейским в подмосковном Егорьевске
Фото: depositphotos.com

Преступник открыл огонь по полицейским в подмосковном Егорьевске

Юлия Курганова

Происшествия

В подмосковном Егорьевске преступник начал стрелять по сотрудникам полиции, которые пытались его задержать.

Уточняется, что 38-летний Евгений Мун находился под подпиской о невыезде на Дальнем Востоке по делу о торговле наркотиками. Но мужчина решил поехать в Московскую область. Полицейские последовали за злоумышленником.

Начальник отдела ОНК УМВД по Петропавловску-Камчатскому прибыл в Егорьевск, сотрудники правоохранительных органов нашли Муна и попытались его задержать, но он отказался сдаваться. Вместо этого мужчина начал отстреливаться от полицейских.

Одна из пуль попала в нагрудный карман правоохранителя — от гибели его спасли только наручники, в которых застряла пуля.

В настоящее время на месте происшествия работает полиция, сам злоумышленник был найден мертвым, сообщает РЕН ТВ.

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Подмосковьестрельбанападение на полицейского
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