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Сбор за выезд из страны планируют ввести в Белоруссии
Фото: pixabay.com

Сбор за выезд из страны планируют ввести в Белоруссии

Юлия Курганова

В мире

Сбор за выезд из страны предложено ввести в Белоруссии. Об этом сообщил в пятницу, 18 декабря, глава Министерства финансов республики Юрий Селиверстов, комментируя проект закона «Об изменении Налогового кодекса».

Так, согласно документу, областным Советам депутатов могут разрешить вводить местный сбор за пересечение границы транспортными средствами, масса которых не больше пяти тонн, в размере не более трех базовых величин. Сейчас это равняется 81 белорусскому рублю, или 32 долларам.

— Объектом взимания этого сбора будет транспортное средство, которое пересекает границу на выезд, — рассказал глава Минфина.

Он добавил, что если такой сбор одобрят, то собранные деньги в связи с пандемией коронавируса могут направить на мероприятия по дезинфекции и обеспечению необходимыми средствами защиты пункты пропуска.

Селиверстов напомнил, что несколько лет назад такой сбор существовал, сообщает Telegram-канал Sputnik Беларусь.

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