Травмированная Таисия Повалий рассказала, что живет на 50 тысяч рублей в месяц

Таисия Повалий подчеркнула, что она не испытывает финансовых трудностей / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица Таисия Повалий рассказала, что сейчас живет всего на 50 тысяч рублей в месяц. Она отметила, что у нее уже давно не было концертов из-за серьезной травмы ноги.

— Прошлой зимой я, спускаясь по лестнице собственного дома, неудачно упала и сломала ногу. До сих пор восстанавливаюсь, — сообщила звезда.

Артистка уточнила, что перелом был без смещения. Тем не менее из-за этого они с супругом решили не планировать выступлений на осенне-зимний период.

Повалий подчеркнула, что она не испытывает финансовых трудностей, несмотря на то, что живет достаточно скромно. Она всегда старалась тратить деньги с умом и не приобретать ненужные вещи, у нее есть «подушка безопасности», которая пригодится в случае форс-мажора.

— Мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу. Помогают родственники. Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в 50 тысяч рублей, — рассказала певица.

Она сообщила, что часть денег у нее уходит на лечение. Так, ей пришлось купить специальные стельки для обуви и трость. Сейчас она надеется на помощь московских врачей в восстановлении подвижности ноги, передает издание «Собеседник».

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