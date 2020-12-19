Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Травмированная Таисия Повалий рассказала, что живет на 50 тысяч рублей в месяц
Таисия Повалий подчеркнула, что она не испытывает финансовых трудностей / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial/

Травмированная Таисия Повалий рассказала, что живет на 50 тысяч рублей в месяц

Юлия Курганова

Звезды

Украинская певица Таисия Повалий рассказала, что сейчас живет всего на 50 тысяч рублей в месяц. Она отметила, что у нее уже давно не было концертов из-за серьезной травмы ноги.

— Прошлой зимой я, спускаясь по лестнице собственного дома, неудачно упала и сломала ногу. До сих пор восстанавливаюсь, — сообщила звезда.

Артистка уточнила, что перелом был без смещения. Тем не менее из-за этого они с супругом решили не планировать выступлений на осенне-зимний период.

Повалий подчеркнула, что она не испытывает финансовых трудностей, несмотря на то, что живет достаточно скромно. Она всегда старалась тратить деньги с умом и не приобретать ненужные вещи, у нее есть «подушка безопасности», которая пригодится в случае форс-мажора.

— Мы же в принципе люди простые, из села. Нам многого не надо, мы спокойно сможем не жить на широкую ногу. Помогают родственники. Конечно, мы платим за коммунальные услуги. Например, за газ. И так, по мелочи. В месяц стараемся укладываться в 50 тысяч рублей, — рассказала певица.

Она сообщила, что часть денег у нее уходит на лечение. Так, ей пришлось купить специальные стельки для обуви и трость. Сейчас она надеется на помощь московских врачей в восстановлении подвижности ноги, передает издание «Собеседник».

Читайте также: Сын Марии Кожевниковой из-за травмы получил проблемы со зрением

травмаденьгиТаисия Повалий
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Думать больше не нужно, за вас это сделает нейросеть

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Антитела победят болезнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Врага одолеем борщом и варениками

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Чем выше грудь, тем лучше должность

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кому мороз — не указ

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Начало вечной жизни

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Когда даже Путину не до шуток

Все мнения
О проекте