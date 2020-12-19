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Фонд капремонта в Москве открыл онлайн-выставку «Капитальная живопись»
Художница Яна Яровикова создала целую серию полотен / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Фонд капремонта в Москве открыл онлайн-выставку «Капитальная живопись»

Юлия Курганова

Город

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы открыл онлайн-выставку «Капитальная живопись». В нее включены 14 произведений молодой художницы Яны Яровиковой. Это изображения домов в процессе капитального ремонта и зарисовки, которые посвящены отдельным видам ремонтных работ.

Однажды обратившись в фонд капремонта, художница получила не стандартный ответ по колористическому решению фасада, а развернутый рассказ о технологии проведения подобных работ. В результате общения со специалистами Яровикова создала серию картин. На них изображены не только старинные особняки и объекты культурного наследия, но и типовая застройка, которую, как правило, художники обходят вниманием, хотя в подобных домах живет большинство жителей столицы.

— Со своей стороны руководство Фонда капремонта выражает надежду, что проект «Капитальная живопись» не закончится. А серия полотен Яны Яровиковой положит начало доброй ежегодной традиции, — отметили в фонде капремонта.

Фонд капремонта в Москве открыл онлайн-выставку «Капитальная живопись»Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Отмечается, что столичная программа капремонта жилых домов самая масштабная в России. До 2044 года в Москве планируется привести в порядок свыше 28 тысяч зданий, сообщается на сайте мэра Москвы.

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