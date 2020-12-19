«Ушла эпоха»: Собчак и Орлова отреагировали на новость о закрытии «Дома-2»

Фото: youtube.com / Ксения Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и певица, актриса Ольга Орлова отреагировали на новости о том, что телепроект «Дом-2», ведущими которого они были, закрывают.

Ксения Собчак отметила, что это была ее первая телевизионная работа, которую она всегда вспоминает с теплом и любовью.

— «Дом-2» закрывают — ушла эпоха! Я счастлива, что пришла туда, и счастлива, что вовремя ушла и пошла дальше, — уточнила она.

Телеведущая рассказала, что ее не взяли на «Фабрику звезд», не взяли вести «Афишу», но взяли в «Дом-2».

— Настоял лично Валерий Комиссаров: «В ней что-то есть, она смешная какая-то, но при этом стерва». Но я всегда считала: «Дайте просто за ручку подержаться, а дверь я сама выломаю», — написала Собчак в соцсети Instagram.

Позднее она отредактировала запись, уточнив, что новости о закрытии телешоу — часть рекламной компании. Проект просто планируют перенести на телеканал поменьше из-за рейтингов.

В свою очередь Ольга Орлова отметила, что у «Дома-2» были и противники, и поклонники.

— Я вела его почти 4 года. Делала это от души, с удовольствием и любовью, как и все, кто там работал, — написала в Instagram Орлова.

Она добавила, что это был честный проект «про чувства, эмоции и любовь».

Напомним, 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.

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