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Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский озвучил причину закрытия шоу
Венцеслав Венгржановский назвал свою версию причины закрытия проекта / Фото: youtube.com

Экс-участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский озвучил причину закрытия шоу

Юлия Курганова

Звезды

Бывший участник «Дома-2» Венцеслав Венгржановский назвал причину закрытия реалити-шоу.

— Основная причина закрытия «Дома-2» все-таки связана с низким зрительским интересом. Из-за этого автоматически падает интерес у рекламодателей. Я думаю, организаторы и телеканал ТНТ приняли решение его закрыть, — сказал он корреспонденту РЕН ТВ.

Ранее 18 декабря представители канала ТНТ сообщили, что самое продолжительное реалити-шоу «Дом-2» закрывается. Финал проекта пройдет 30 декабря. Программа выходит в эфир каждый день с 2004 года. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса из-за продолжительности.

Алена Водонаева прокомментировала закрытие «Дома-2». Свое мнение телеведущая опубликовала в Instagram-аккаунте.

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